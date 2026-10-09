Mugnano presenta il programma dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù: fede, tradizione e innovazione dal 15 al 22 ottobre

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Una settimana di appuntamenti all’insegna della fede, della tradizione e della partecipazione, con uno sguardo rivolto anche all’innovazione tecnologica. È stato presentato questa mattina, presso il Comune di Mugnano, il programma dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, in programma dal 15 al 22 ottobre. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Mugnano, Pierluigi Schiattarella, e l’assessore al ramo, Gennaro Santopaolo.

«È con grande gioia e anche con un po’ di emozione, essendo questa la mia prima festa da sindaco, che presento il programma di quest’anno. Per la nostra comunità questa ricorrenza rappresenta un momento di fede, tradizione e condivisione che aspettiamo con entusiasmo ogni anno», ha dichiarato il primo cittadino.

Un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere adulti e bambini, tra concerti, spettacoli, intrattenimento e street food. Tra le novità di questa edizione, le tradizionali luminarie in piazza Suor Maria Pia Brando saranno sostituite da proiezioni artistiche con immagini dedicate al Sacro Cuore di Gesù, in un percorso che unirà spiritualità e linguaggi visivi contemporanei. Il programma entrerà nel vivo già nei primi giorni della manifestazione. Venerdì è previsto uno spettacolo a cielo aperto con Ciro Creuti, mentre domenica sarà dedicata a uno dei momenti più sentiti dalla comunità: la tradizionale processione in onore del Sacro Cuore di Gesù. Al termine, la piazza ospiterà un videomapping in 3D, con una proiezione immersiva pensata per trasformare l’intero spazio urbano in uno scenario suggestivo.

La festa si estende anche oltre il centro cittadino, con appuntamenti distribuiti in diverse zone di Mugnano. Una scelta precisa, come ha spiegato il sindaco e l’assessore: «Abbiamo voluto dislocare gli eventi, coinvolgendo sia il centro sia le aree periferiche, affinché tutta la città possa sentirsi partecipe di questa ricorrenza. È una festa che appartiene all’intera comunità».

Martedì, dopo la tradizionale sagra del pesce presso il mercato ittico, è prevista la proiezione della partita del Napoli. Mercoledì, in via Di Vittorio, spazio alla musica con il concerto di Rosario Miraggio. Giovedì 22 ottobre, la serata conclusiva dei festeggiamenti sarà affidata allo show di Tony Tammaro e a uno spettacolo di droni pirotecnici, con il coinvolgimento di circa 150 droni: un appuntamento che punta a portare a Mugnano una proposta scenografica e tecnologica inedita per il territorio.

«Abbiamo scelto via Di Vittorio proprio per rendere partecipe tutta la città e portare la festa anche fuori dai luoghi tradizionali del centro. Vogliamo una manifestazione capace di custodire il valore della devozione e, allo stesso tempo, di innovare, facendo incontrare la tradizione del Sacro Cuore di Gesù con nuove forme di spettacolo e intrattenimento», ha aggiunto il sindaco Schiattarella.

Una settimana intensa, dunque, che si concluderà ufficialmente il 25 ottobre con la celebrazione della Messa dell’Ottava e la premiazione del Personaggio dell’Anno, appuntamento che chiuderà il programma delle iniziative legate alla ricorrenza.

Mugnano si prepara così a vivere giorni di festa e partecipazione, nel segno di una tradizione profondamente radicata nella comunità e rinnovata attraverso eventi capaci di coinvolgere generazioni diverse e valorizzare l’intero territorio cittadino.

Nota stampa Comune di Mugnano













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