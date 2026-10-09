Parte di Marano ancora al buio dopo il maltempo: disagi dal centro alla periferia

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Ancora disagi a Marano dopo il forte maltempo di ieri, accompagnato da fulmini che, secondo i tecnici comunali, avrebbero danneggiato alcuni quadri elettrici. Le segnalazioni arrivano da diverse zone della città, dal centro alla popolosa periferia.

Migliaia di cittadini sono ancora senza corrente, soprattutto nelle aree di San Rocco, Pendine-Casalanno, corso Italia, via Casalanno, via San Marco e dintorni.

I tecnici e gli operai dei gestori della rete sono già al lavoro per ripristinare il servizio. I tempi della riparazione, fanno sapere dagli uffici, dipenderanno anche dalle condizioni meteorologiche delle prossime ore.













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