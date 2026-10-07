Marano Lab all’inaugurazione della ludoteca della fondazione “A voce de ‘e criature”: una giornata di speranza con Don Luigi Merola

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Questo pomeriggio, in qualità di vicepresidente dell’associazione Marano Lab, ho avuto l’onore e l’emozione di partecipare all’inaugurazione della nuova ludoteca della fondazione “A voce de ‘e criature”, guidata dal nostro straordinario concittadino don Luigi Merola.

Un’occasione davvero unica nel suo genere, che conferma come don Luigi non smetta mai di stupirci. Sempre in prima linea al fianco dei bambini disagiati e di chi vive difficoltà di inserimento nella nostra società, don Luigi rappresenta una vita spesa interamente per gli altri, e in particolare per i più piccoli.

L’impegno instancabile di Don Luigi Merola con la fondazione “A voce de ‘e criature” è un faro non solo per Marano, ma per l’intero Paese. Mettersi al servizio dei bambini per dare loro dignità, futuro e un’alternativa concreta alla strada è una missione straordinaria. La presenza di un parterre istituzionale così importante testimonia quanto il suo lavoro sia fondamentale e riconosciuto ai massimi livelli dello Stato.

La partecipazione di figure di spicco di autorità civili e militari ad ogni livello — come il procuratore Nicola Gratteri, il sindaco Gaetano Manfredi, il Ministro Matteo Piantedosi e il Ministro Giuseppe Valditara — sottolinea l’importanza e la risonanza nazionale di questa opera di bene. “Aiutare i bambini a crescere ed imparare, rendendoli uomini e donne del domani .”

La nuova ludoteca rappresenta uno spazio sicuro e vitale per i bambini in difficoltà, un luogo dove poter socializzare e crescere.

Partecipare a un momento del genere, in rappresentanza di Marano Lab, dà il senso esatto

di cosa significhi fare comunità e stringersi attorno a chi spende la propria vita per i più

fragili.

GRAZIE DON LUIGI!!!

VICE PRESIDENTE MARANOLAB

Vincenzo Napolano













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