LEGGE ELETTORALE, MATTARELLA HA FIRMATO

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Firma, o non firma? L’enigma che per un giorno ha tenuto col fiato sospeso Parlamento, segreterie dei partiti ed elettori è stato appena sciolto. Sergio Mattarella ha promulgato lo Stabilucum, o Melonellum, che dir si voglia. Il presidente della Repubblica si è preso poco più di un giorno per analizzare, alla luce del dettato costituzionale, articoli e commi della nuova legge elettorale con cui Giorgia Meloni spera di restare a Palazzo Chigi e aprire la via alla «Terza Repubblica».

Chi dunque avesse sperato in uno stop del Quirinale, resterà deluso. Ma il presidente non può bocciare definitivamente una legge. Non ha poteri di veto assoluto. Se riscontra profili palesi di incostituzionalità, ai sensi dell’articolo 74 della Carta può sospendere una legge e rinviarla alle Camere senza firmarla, magari accompagnata da una lettera. Se però il Parlamento la riapprova, anche senza tenere conto delle eventuali considerazioni del Quirinale e senza cambiare una virgola, il capo dello Stato deve promulgarla.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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