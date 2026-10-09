LEGGE ELETTORALE, MATTARELLA HA FIRMATO

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Chi dunque avesse sperato in uno stop del Quirinale, resterà deluso. Ma il presidente non può bocciare definitivamente una legge. Non ha poteri di veto assoluto. Se riscontra profili palesi di incostituzionalità, ai sensi dell’articolo 74 della Carta può sospendere una legge e rinviarla alle Camere senza firmarla, magari accompagnata da una lettera. Se però il Parlamento la riapprova, anche senza tenere conto delle eventuali considerazioni del Quirinale e senza cambiare una virgola, il capo dello Stato deve promulgarla.