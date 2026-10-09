Marano, strada sprofondata in via Vallesana: lavori al condotto idrico regionale. Il Comune non è responsabile. Blackout, tecnici Enel al lavoro

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Strada sprofondata in via Vallesana, ma questa volta le responsabilità non sono da attribuire al Comune di Marano. A quanto segnalato, il cedimento sarebbe legato ai lavori sul condotto idrico regionale, un intervento che non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale.

Eppure, ancora una volta, sui social circolano fotografie e commenti che rischiano di alimentare polemiche senza un’adeguata verifica dei fatti. Nel mirino finiscono alcuni tiktoker, pseudo politici, che rilanciano immagini della situazione senza prima informarsi sulla natura degli interventi e sulle effettive responsabilità.

Prima di puntare il dito, sarebbe opportuno documentarsi. Le criticità del territorio vanno raccontate e denunciate, ma con informazioni corrette, distinguendo gli interventi di competenza regionale da quelli che spettano al Comune. La diffusione di immagini senza un minimo di approfondimento può soltanto generare confusione e attribuire responsabilità a chi, in questo caso, non ne ha.

Nel frattempo, Marano sta facendo i conti con le pesanti conseguenze delle ultime piogge, che hanno provocato disagi in diversi punti del territorio. Una situazione complessa, con criticità che interessano più zone della città e che richiedono attenzione e interventi per ripristinare condizioni di sicurezza e normalità.

Non solo strade e allagamenti: in alcune zone si registra anche un blackout elettrico. Il disservizio sarebbe riconducibile a un guasto all’impianto di San Marco. Diverse aree risultano ancora senza corrente dalla giornata di ieri, mentre i tecnici Enel sono al lavoro per individuare e risolvere il problema.

L’auspicio è che l’erogazione dell’energia elettrica possa essere ripristinata già in serata, anche se, al momento, si tratta di una previsione e non di una certezza.

Marano si trova dunque ad affrontare giorni difficili, tra i danni provocati dal maltempo, i disagi alla viabilità e i problemi alla rete elettrica. In una situazione già complicata, è fondamentale che l’informazione sia precisa e responsabile.













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