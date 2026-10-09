NOBEL PER LA PACE A PILLAY. L’IRA DI TRUMP: “ODIATRICE DELL’AMERICA, VERGOGNOSO”. ISRAELE: “GOEBBELS APPLAUDE DALL’ALDILA'”

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L’assegnazione del premio Nobel per la Pace alla giurista sudafricana Navi Pillay scatena reazioni molto dure da parte di Israele, che la Pillay aveva accusato di genocidio, e da parte del presidente Usa Donald Trump, che a lungo aveva accarezzato l’idea di poter ricevere il medesimo riconoscimento. Poco dopo l’assegnazione del premio a Navy Pillay, ex giudice della Cpi, il Dipartimento del Tesoro Usa ha inoltre annunciato sanzioni alla Corte Penale Internazionale.

Israele attacca premio a Navi Pillay: Goebbels applaude dall’inferno

Israele ha definito l’assegnazione del premio «una grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l’odio e i pregiudizi contro Israele». Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano in una nota riportata dal Times of Israel. «Se esistesse un premio per le menzogne, l’odio e le accuse infamanti, Pillay sarebbe tra le principali candidate», ha affermato il ministero. «Il suo ruolo nella continua demonizzazione di Israele, motivata politicamente, e nella diffusione della menzogna del genocidio la dice lunga», si legge nella dichiarazione. Pillay ha presieduto, infatti, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite che nel settembre 2025 aveva concluso che Israele aveva commesso un genocidio nella Striscia di Gaza. «Ora che il Comitato per il Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall’inferno», ha concluso il ministero degli Esteri israeliano.













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