Napoli, Allegri: “McTominay ha recuperato e sarà convocato”

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La novità è che McTominay sarà convocato, ma abbiamo perso Favasuli e Vergara per molto tempo. Olivera rientrerà tra cinque giorni. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra che fa bene e che corre, ma noi dobbiamo assolutamente portare a casa la vittoria per preparare bene la sfida di Champions con il Villarreal. Vediamo il lato positivo del recupero di McTominay. Non ci devono essere alibi, bisogna andare in campo con responsabilità e con grande umiltà», così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Frosinone.

«Holjlund e De Bruyne? Li ho trovati bene come li avevo lasciati. Hojlund ha giocato cinque gare e ha segnato due gol. Se andasse così avanti arriverebbe a venti reti. De Bruyne ha fatto bene segnando in Nazionale. Ci saranno dei cambi. Ci sono delle note positive e sarà importante fare risultato», ha detto ancora Allegri.













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