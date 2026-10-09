MARTINO CONSULTING: una realtà nata e presente sul nostro territorio, divenuta punta di riferimento in Italia per le aziende di Autotrasporto

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Martino Consulting S.r.l. è una società di brokeraggio assicurativo con particolare specializzazione nei servizi legati al mondo dell’Autotrasporto, nata e radicata da anni sul nostro territorio, prima nella città di Marano di Napoli, oggi con una struttura fisica a Villaricca e sede legale a Milano, nella prestigiosa Via Montenapoleone.

Giuseppe Martino e Angela Giordano, legati prima nella vita e poi professionalmente, nel luglio del 2014 hanno dato vita a questo progetto, sulla scorta di oltre un decennio di competenze maturate nel settore assicurativo e finanziario: la creazione di una società di brokeraggio dedicata principalmente alle aziende di autotrasporto.

Angela, broker assicurativo e legale rappresentante della società fin dalla costituzione, si occupa dei rapporti con le compagnie assicurative, della ricerca di prodotti performanti per i propri clienti e della governance.

Giuseppe, Chief Marketing Officer della società, si occupa della direzione commerciale, dello sviluppo della rete, dei processi di costante aggiornamento informativo, per una migliore relazione sia con i partners che con i propri clienti.

Attualmente la società viene definita sul Mercato da riviste specializzare del settore come “leader nel settore del rilascio di attestazioni di capacità finanziaria”, annoverando oltre 3.000 clienti iscritti all’Albo Autotrasporto in Italia, con una percentuale sul totale di aziende iscritte ed operanti di oltre il 3% del mercato italiano.

Martino Consulting è rappresentante in Italia di ABC Insurance S.A., (storicamente nota come ABC Asigurari Reasigurari S.A.) è una compagnia di assicurazioni europea con sede legale a Bucarest, Romania. La compagnia opera regolarmente in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) ed è iscritta all’elenco IVASS, focalizzandosi in particolare sul Ramo 15 – Cauzioni e Fideiussioni e grazie a questo ramo che la Martino Consulting S.r.l., ha consolidato una partnership diretta sul territorio italiano proprio con ABC Insurance S.A. per il collocamento e lo sviluppo dei loro prodotti assicurativi legati alle attestazioni di capacità finanziaria e alle polizze fideiussorie.

Dal 2017 la Martino Consulting S.r.l. e terza parte di AON S.p.A., la più importante società di consulenza per la gestione dei rischi (risk management) e di brokeraggio assicurativo e riassicurativo in Italia. Rappresenta la branch italiana del gruppo multinazionale AON plc, azienda britannico-statunitense quotata al NYSE, con sede generale a Londra e presente in oltre 120 Paesi.

In Italia, Aon opera come Società Benefit ed è un punto di riferimento per la pubblica amministrazione, le grandi multinazionali e le piccole e medie imprese, con oltre 29 uffici distribuiti in tutte le principali città Italiane, oltre 2.000 dipendenti, circa 4 miliari di euro in premi gestiti all’anno.

Martino Consulting grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi sarà presente il 16/17 e 18 ottobre 2026 a LTS Expo Napoli è il punto di riferimento per logistica, trasporti e servizi nel Mezzogiorno. Tre giorni di business con incontri B2B, conferenze, workshop e demo, dove aziende, professionisti e istituzioni si incontrano per costruire il futuro del settore in un mercato in forte crescita.

Più di 150 Aziende, brand e professionisti, oltre 3.000 operatori, buyer e professionisti provenienti da tutta Italia, più di 30 giornalisti del settore, oltre 18 Associazioni di categoria partner, 5 Media Partner con cui confrontarsi, creare connessioni e nuove sinergie.

Un’occasione importante nella nostra città dove la partecipazione a LTS Expo Napoli significa entrare nel cuore dell’innovazione per il Centro-Sud. Un’occasione imperdibile per stringere nuove partnership strategiche, scoprire in anteprima tecnologie e servizi all’avanguardia e cogliere le opportunità di un mercato in rapida espansione e costante evoluzione.













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