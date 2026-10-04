BOSCO IN ROSA. MILLE DONNE IN FESTA A CAPODIMONTE

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Sorrisi, abbracci, musica e tanta voglia di stare insieme. Il Real Bosco di Capodimonte si è tinto di rosa per una giornata che ha unito sport, benessere, partecipazione e solidarietà. Sono state circa mille le donne che hanno preso parte all’edizione 2026 del Bosco in Rosa, la manifestazione organizzata da Napoli Running con la collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS.

Una grande festa al femminile, con donne, ragazze e bambine protagoniste di una camminata non competitiva di circa quattro chilometri lungo i viali storici del parco settecentesco. Non una gara, ma un momento di condivisione, vissuto tra sorrisi, fotografie, abbracci e il piacere di attraversare insieme uno dei luoghi simbolo della città.

Al centro della giornata, ancora una volta, la solidarietà. Il Bosco in Rosa ha sostenuto il progetto “Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia” di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS, in particolare per la realizzazione dei decori destinati ai piccoli pazienti. L’obiettivo è contribuire a creare un ambiente più allegro, colorato e accogliente, capace di ridurre lo stress legato al ricovero per i bambini e per le loro famiglie.

«Non conta il tempo, ma la voglia di stare insieme e vivere il Bosco – ha sottolineato Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running -. Quest’anno questa energia si trasforma anche in solidarietà, sostenendo i progetti di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Un grazie alle partecipanti, alle istituzioni e a tutti i partner che rendono possibile questa giornata».

A dare lo start sono state Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, e Fiorella Zabatta, assessora alle Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura e Tutela degli animali della Regione Campania.

«Quest’anno davvero mi ha fatto un enorme piacere vedere ancora più donne, ancora più ragazze, ancora più bambine che corrono con noi – ha detto Emanuela Ferrante -. Non è una gara competitiva, però è una passeggiata fatta all’insegna dell’amore, all’insegna dell’inclusione». E ancora: «Tantissime donne sono accorse qui per contribuire sicuramente al progetto dell’Ospedale Santobono Pausilipon. Ancora una volta l’universo femminile, la sensibilità femminile ha dimostrato di essere veramente al di sopra di ogni altra».

Per Fiorella Zabatta, invece, il valore dell’appuntamento è soprattutto nella capacità di mettere insieme sport, prevenzione e partecipazione: «È importante secondo me utilizzare sempre di più temi così importanti, soprattutto per noi donne. Quindi la prevenzione, evitare di essere… fare rete tra donne è qualcosa di fondamentale per la vita di tutti noi». E la presenza di mille partecipanti, ha aggiunto, «la dice lunga sull’impatto che c’è bisogno di queste giornate».

Accanto alle partecipanti hanno sfilato le squadre e i gruppi di Anm, Asia, Croce Rossa Italiana, Eav, Parthenope, ASL Napoli 1, Komen Italia – Comitato Campania e Ordine degli psicologi. Per Asia Napoli, in particolare, hanno partecipato 16 donne in rappresentanza dell’azienda.

Presenti anche i volontari e le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, insieme a Synlab Sdn, con iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione femminile. Partner dell’evento Dole, Massigen, S7 e Sebach.

Una festa che ha lasciato il segno tra i viali del Real Bosco: mille donne insieme, una città che ha partecipato e un gesto concreto per i bambini del Santobono. Il Bosco in Rosa si conferma così un appuntamento nel quale lo sport diventa occasione di incontro, prevenzione, benessere e solidarietà.

La manifestazione gode del patrocinio morale del Comune di Napoli ed è inserita nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.













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