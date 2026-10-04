Napoli, piazza degli Artisti: rami pesanti caduti dall’albero monumentale

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Capodanno: “Basta con gli interventi tardivi: serve un censimento urgente e una manutenzione straordinaria degli alberi della collina vomerese”. Il Comitato Valori collinari denuncia con estrema preoccupazione quanto accaduto questa mattina in piazza degli Artisti, dove alcuni pesanti rami sono improvvisamente caduti dall’albero monumentale, una fitolacca dioica, soggetta al noto fenomeno dello sbrancamento.

La piazza era particolarmente affollata, sia per la bella giornata di sole sia per una manifestazione in corso. L’episodio si è verificato poco dopo le 13:00 quando alcuni rami si sono all’improvviso staccati cadendo anche oltre la recinzione dell’aiuola, in un’area frequentata da passanti e manifestanti. Per fortuna, nell’area nella quale si è verificato lo schianto non si trovava nessuno: una circostanza che ha evitato conseguenze potenzialmente gravissime.













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