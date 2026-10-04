Pianura, incendio nell’isola ecologica

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Momenti di paura nel quartiere di Pianura, per un vasto incendio. Le fiamme si sono rapidamente estese, provocando una densa colonna di fumo nero, visibile da diverse zone della periferia occidentale della città.
Il rogo avrebbe interessato l’area del centro di raccolta differenziata, in via Nelson Mandela, nel polo artigianale. A far temere un coinvolgimento dell’isola ecologica è stato anche l’odore di diossina avvertito dai passanti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews