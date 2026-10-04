Garlasco, i Poggi a Verissimo: «Finché ci saranno sentenze, per noi il colpevole resta Stasi»

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I genitori di Chiara Poggi ribadiscono la loro posizione sulla condanna di Alberto Stasi: «Ci sono stati cinque processi e ci sono stati ricorsi. Finché la giustizia non dirà un altro nome, non cambieremo posizione».

A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, i suoi genitori sono tornati a parlare del caso in televisione, ospiti di Verissimo. Nel corso dell’intervista, i Poggi hanno ribadito la loro convinzione rispetto alla responsabilità di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della giovane.

«Fino a quando ci saranno le sentenze, il colpevole per noi resta Stasi», hanno spiegato i genitori di Chiara, sottolineando come la loro posizione sia legata al percorso giudiziario compiuto finora.

«Ci sono stati cinque processi, ci sono stati ricorsi: se la giustizia non dirà un altro nome, non cambieremo posizione», hanno aggiunto.













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