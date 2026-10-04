Lettere al direttore. San Rocco di Marano: marciapiedi impraticabili tra degrado, rovi e abbandono

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Caro Direttore,

che è sempre puntuale sulle esigenze dei cittadini e che, con il suo quotidiano, dà voce alle nostre istanze, quale Presidente dello Sportello dei Diritti del Cittadino segnalo quanto mi viene rappresentato da mesi dai cittadini di San Rocco di Marano circa lo stato di degrado e abbandono dei marciapiedi, ormai impraticabili e non liberati da cespugli e rovi.

Tale situazione costringe i pedoni a transitare in un tratto di strada curvilineo, all’altezza delle vasche idriche, nei pressi di Via San Rocco, ai civici 360/363, con evidenti disagi e rischi per la sicurezza.

Allego alla presente alcune foto, scattate in data odierna, che documentano quanto segnalato.

Il Presidente

Avv. Esposito Beniamino













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