BRASILE, LULA-BOLSONARO: LA SFIDA ELETTORALE CHE VALE UN PEZZO DI STORIA. PRIME PROIEZIONI FAVOREVOLI ALL’ESPONENTE DELLA DESTRA

Primo taglio diffuso: Bolsonaro in testa con l’1,97% scrutinato
In uno dei primi tagli condivisi da Electodatos, con l’1,97% scrutinato secondo quella pubblicazione, Flávio Bolsonaro figurava con 1.127.851 voti e il 49,36%. Lula sommava 961.557 voti e il 42,08%.
Questi dati descrivono l’inizio del conteggio, non il suo stato definitivo né necessariamente il suo aggiornamento più recente. Con una proporzione così ridotta contabilizzata, non permettono di anticipare chi terminerà primo né se ci sarà un secondo turno.
Il riferimento per consultare l’evoluzione successiva è il portale ufficiale dei risultati del Tribunale Superiore Elettorale, che riunisce la totalizzazione nazionale.
Perché le prime percentuali possono cambiare
Il conteggio non incorpora un campione progettato per rappresentare l’insieme del Brasile. Somma risultati reali man mano che arrivano, ma i territori e le sezioni in attesa possono avere preferenze diverse da quelle già contabilizzate.
Per questo motivo, un vantaggio iniziale può ampliarsi, ridursi o invertirsi. Non implica che gli elettori stiano cambiando il loro voto durante la notte, ma che si stanno incorporando nuove urne al totale.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews