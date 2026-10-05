Elezioni in Brasile, sarà ballottaggio: Bolsonaro avanti su Lula al primo turno

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Il voto in Brasile si deciderà al secondo turno. Jair Bolsonaro supera Lula nella prima tornata elettorale: 47% contro 45%. Quasi 159 milioni di brasiliani sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente.

Le elezioni presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio. Il primo turno si è concluso con un risultato che ha sorpreso gli osservatori: Jair Bolsonaro si è imposto su Lula, ottenendo circa il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.

Quasi 159 milioni di brasiliani hanno partecipato alla consultazione, chiamati a scegliere tra due figure che rappresentano visioni profondamente contrapposte del Paese: da una parte Bolsonaro, leader della destra; dall’altra Lula, esponente storico della sinistra brasiliana.

Il distacco emerso dalle urne non è stato sufficiente per chiudere la partita al primo turno. Sarà quindi il ballottaggio a stabilire chi guiderà il Brasile.

Il risultato rappresenta un’importante sorpresa rispetto alle attese della vigilia e consegna a Bolsonaro un vantaggio politico significativo in vista del secondo turno. Il candidato di destra ha accolto il risultato con toni trionfalistici, parlando di una possibile «fine della sinistra» al governo.

La sfida, tuttavia, resta apertissima. Lula punta ora a conquistare gli elettori dei candidati esclusi dal ballottaggio e a ricompattare il fronte progressista, mentre Bolsonaro cercherà di consolidare il consenso ottenuto al primo turno e di ampliare il proprio bacino elettorale.

Il Brasile si prepara così a un secondo turno che si annuncia decisivo e fortemente polarizzato. La scelta degli elettori determinerà non solo il prossimo presidente, ma anche l’indirizzo politico del Paese nei prossimi anni.













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