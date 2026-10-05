Scuola e disabilità, a Fuorigrotta uno sportello di ascolto per famiglie, docenti e alunni

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CittadinanzAttiva e TDM Napoli Ovest rafforzano la rete di sostegno sul territorio. Sunny De Vita: «La scuola deve essere il luogo in cui nessuno viene lasciato indietro»

A cura dell’Avv. Lelio Mancino

La tutela dei diritti delle persone con disabilità passa anche dalla scuola, dall’ascolto delle famiglie e dalla capacità di accompagnare insegnanti e studenti nelle difficoltà che possono presentarsi ogni giorno.

È con questo obiettivo che CittadinanzAttiva & TDM Napoli Ovest porta avanti a Fuorigrotta il progetto “Scuola e Disabilità”, un insieme di attività rivolte a docenti, famiglie e alunni.

Ne parliamo con Sunny De Vita, referente di CittadinanzAttiva Napoli Ovest, impegnata da tempo nelle iniziative sociali e di tutela dei cittadini sul territorio.

«Quando parliamo di disabilità a scuola – spiega De Vita – non dobbiamo limitarci esclusivamente alle ore di sostegno. Inclusione significa ascoltare la famiglia, accompagnare il ragazzo, dialogare con i docenti e cercare insieme soluzioni concrete. Molte persone non sanno a chi rivolgersi quando nasce un problema ed è proprio qui che il nostro sportello vuole intervenire».

Il progetto prevede infatti uno sportello di ascolto per docenti, famiglie e alunni, ma non soltanto. Sono programmati anche percorsi di educazione alla cittadinanza, attività laboratoriali socio-psico-educative e momenti di formazione rivolti agli insegnanti.

L’obiettivo è creare una vera rete intorno allo studente.

«Una scuola inclusiva – continua Sunny De Vita – non può essere costruita soltanto attraverso le norme. Le leggi sono fondamentali perché riconoscono diritti e strumenti di tutela, ma poi quei diritti devono diventare realtà nelle classi. Per questo occorre collaborazione tra scuola, famiglie, servizi sanitari e associazioni».

Particolare importanza assume proprio l’ascolto. Dietro una difficoltà scolastica possono esserci problemi differenti: dalla necessità di comprendere meglio i percorsi di sostegno alle esigenze educative e relazionali dell’alunno.

L’attività di CittadinanzAttiva vuole quindi rappresentare un primo punto di orientamento e vicinanza, capace di intercettare i bisogni e indirizzare le persone verso gli strumenti più appropriati.

«Nessuna famiglia dovrebbe sentirsi sola davanti a una difficoltà – conclude De Vita – e nessun bambino o ragazzo dovrebbe percepire la propria condizione come un ostacolo alla piena partecipazione alla vita scolastica. L’inclusione si costruisce insieme, giorno dopo giorno».

Un servizio che parte dal territorio e da un principio semplice: garantire il diritto allo studio significa anche mettere ogni studente nelle condizioni di partecipare pienamente alla vita della scuola.













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