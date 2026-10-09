Anteprima Marano, i commissari chiudono le scuole (quelle aperte il sabato) anche domani, oltre ai parchi pubblici e al cimitero

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La triade commissariale ha disposto la chiusura delle strutture scolastiche che normalmente svolgono attività nella giornata di sabato, tra cui alcune private, oltre a quella di parchi e cimiteri.

Il provvedimento si rende necessario a seguito dei gravi danni provocati dal maltempo sul territorio. In diverse zone della città sono tuttora al lavoro squadre operative e tecnici, impegnati nelle verifiche e negli interventi per fronteggiare le criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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