Fiaccolata ad Eboli per il piccolo Francesco Pio

È iniziata poco fa, a partire dalle 19.30, la fiaccolata per il piccolo Francesco Pio con partenza da Casina Rossa a Marina di Eboli. «La notizia della morte del piccolo Francesco Pio ha sconvolto tutti noi -ha detto Antonio Alfano, presidente dell’APS Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana- L’intera comunità è sotto shock, sono giorni di dolore immenso in cui non ci resta che pregare e stringerci alla famiglia di Francesco Pio».

«Questa sera terremo una fiaccolata che partirà da Casina Rossa, presso la Marina di Eboli, e raggiungerà l’abitazione dove il piccolo Francesco Pio è deceduto. Sarà un momento di preghiera e di vicinanza che vogliamo condividere con l’intera comunità», ha aggiunto il presidente Alfano.













