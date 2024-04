PALLANUOTO, SERIE C MASCHILE. LA NAPOLI NUOTO VINCE LO SCONTRO DIRETTO CON L’AZZURRA PER 13-8

137 Visite

Centra la quarta vittoria stagionale la compagine maschile di pallanuoto della Napoli nel campionato di serie C. Tre punti importanti in chiave salvezza che consentono alla formazione flegrea di staccare le dirette avversarie. Una sfida contro una diretta concorrente per la permanenza in serie C dove i ragazzi guidati da Fabrizio Rossi hanno mostrato carattere e determinazione. In evidenza tra le fila biancazzurre Rigo con quattro reti e il veterano Fabrizio Buonocore che in difesa ha fatto da solo pentole e coperchi. Parte forte la Napoli Nuoto grazie alla rete di Pellone che apre le danze con Marzano e Costabile che consentono ai flegrei di chiudere sul 3-1 il primo quarto. Nel secondo parziale la Napoli Nuoto ha una circolazione di palla fluida con l’esperto Buonocore che ad apertura quarto realizza un goal di pregevole fattura. Il match a metà partita sembra ormai in discesa per i biancazzurri (8-4). Nel terzo parziale la compagine flegrea riesce sempre a tenere a debita distanza gli avversari grazie alla difesa sempre attenta che concede ben poco e a gestire così il match. Nell’ultimo quarto la Napoli Nuoto prende il largo per merito della doppietta di Rigo che chiude il match sul 13-8 finale. Sabato alle ore 13,30 i flegrei andranno a fare visita alla Sport Project in quel di Bari, altra diretta concorrente per la salvezza.

INTERVISTE “Era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto con merito – dichiara Fabrizio Buonocore -. E’ stato il successo del gruppo. Siamo stati molto attenti in difesa e bravi anche in fase realizzativa sfruttando gran parte delle superiorità numeriche che abbiamo avuto a disposizione. Ora nella trasferta in terra pugliese di sabato c’è bisogno di continuità nei risultati”.

NAPOLI NUOTO-AZZURRA 13-8

NAPOLI NUOTO: Roberti, Buonocore 2, Aveta, Pellone 1, Di Napoli 1, Palma, Costabile 2, Montariello 1, Parisi 1, Rigo 4, Apostola, Marzano 1, Di Nardo. All. Rossi

AZZURRA: Vernetti, Mollo, Ciccarelli 4, Casale, Maretta, Di Glorda, Di Maro, Maione 3, Bonagura, Ambrosone 1, Raimondi, Perna, Michelini. All.

ARBITRO: Anastasio

NOTE Parziali: 3-1, 8-4, 12-6. Superiorità numerica: Napoli Nuoto 4/6 – Azzurra 2/5. Rigori: Napoli Nuoto 1/1 – Azzurra 2/2.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













