MARANO, RIUNIONE SULLA SCUOLA A SAN ROCCO. MORRA VERSO L’INCARTAMENTO? IL NODO E’ LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE. SI VOTA PRIMA O DOPO I LAVORI?

Incartati sulla scuola di San Rocco. Nel corso della riunione che si è tenuta oggi al Comune, alla quale hanno partecipato il sindaco e diversi consiglieri di maggioranza e minoranza, non è stato chiarito il principale nodo in campo: la variante al piano regolatore sarà votata prima o dopo i lavori di adeguamento dello stabile abusivo oggetto di istanza di sanatoria?

E’ il principale scoglio, al netto delle questioni attinenti al non utilizzo del bene confiscato e dell’area ex Ipab di San Rocco di proprietà comunale. Morra, che fino a pochi giorni fa si mostrava sicuro del suo progetto, ha forse capito che non è il caso di fare muro contro muro.

La vicenda deve arrivare in Consiglio comunale, dove Morra spera di mettere in difficoltà i consiglieri, stretti dalle pressioni dei genitori di San Rocco. Oppositori e menti libere del civico consesso dovranno essere molto lucidi e capire la vera strategia del sindaco, che non vuole inimicarsi i genitori di San Rocco. Se dovesse perdere la battaglia, darebbe così la colpa ai consiglieri.













