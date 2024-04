321 Visite

Italia Viva accoglie tra le proprie fila il consigliere comunale Francesco Di Domenico e l’assessore Giulia Palma. A Giugliano, il partito di Renzi sarà al fianco del sindaco Nicola Pirozzi.

L’ingresso di Italia Viva in maggioranza è il risultato di un dialogo costruttivo che va avanti da tempo e di una visione comune per il futuro di Giugliano. Ed è in quest’ottica di progresso della città che Italia Viva si schiera al fianco di questa amministrazione, sicuri che insieme si possa costruire una dimensione politica dove i valori liberali, riformisti e cattolici possano essere ampiamente rappresentati.

Con il contemporaneo ingresso di Di Domenico e Palma, in Italia Viva approda un folto gruppo rappresentato da Alfonso Sequino, politico di comprovata esperienza e capacità, riconosciute in modo bipartisan sul territorio della provincia di Napoli. Il partito si candida, così, a diventare tra le prime forze politiche in città, aprendo nuovi scenari per i centristi a Giugliano.

“Accolgo con entusiasmo l’ingresso di Italia Viva nella nostra maggioranza – dichiara il sindaco Nicola Pirozzi – l’arrivo di un partito nazionale così importante dà ancora maggiore valore a quanto stiamo facendo per Giugliano. Sono sicuro che da oggi faremo ancora meglio”.

“Grazie alla costante presenza del consigliere regionale Francesco Iovino ed al lavoro della segreteria di partito guidata dalla Presidente provinciale Marianna Mascolo, siamo giunti fin qui”, dichiarano congiuntamente Francesco Di Domenico e Giulia Palma. “Italia Viva a Giugliano sarà un punto di riferimento per l’amministrazione della terza città della Campania”, concludono, poi, consigliere comunale e assessore.

A Giugliano, ora, seguirà una nuova fase costituenda che vedrà giovani professionisti ed esperti conoscitori del territorio partecipare attivamente al progetto Italia Viva.

