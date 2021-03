Gazzetta Ufficiale, pubblicato il bando di concorso per l’accademia del corpo

140 Visite

Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 19 del 9 marzo 2021, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022:

58 allievi ufficiali destinati al “comparto ordinario”;

8 allievi ufficiali destinati al “comparto aeronavale” di cui 4 riservati alla specializzazione di “pilota militare” e 4 riservati alla specializzazione di “comandante di stazione e unità navale”.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 dell’ 8 aprile 2021 e riguardare uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS