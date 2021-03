Marano, cimitero nel degrado: rifiuti e edificio senza luce da mesi. “E’ inaccettabile”

232 Visite

Ci sono luoghi della città in cui il tempo sembra essersi fermato. È il caso del cimitero di via Vallesana di Marano, completamente nel degrado. Basta guardarsi intorno per capire come la zona sia diventata un punto di riferimento per i pirati dei rifiuti, in barba a ogni principio di igiene e decoro.

Alla segnalazione dei rifiuti ammassati in un angolo della palazzina comunale del cimitero, si aggiunge quella riguardante le luci spente nei corridoi da mesi. Ecco cosa ci scrive un nostro lettore: “Al cimitero di Marano da oltre un mese è come “andar di notte”, nel vero senso letterario. Nessun chiarore all’interno dell’edificio ad aiutare quanti volessero far visita ai propri cari dopo l’imbrunire. E’ una situazione inaccettabile. Senza voler criticare nessuno, sarebbe ora che il Comune si facesse carico del problema. Illuminare nuovamente l’area, darebbe anche un segnale di attenzione alle istanze dei cittadini tutti, residenti e non”.













