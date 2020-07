TRIVELLAZIONI AGNANO. FUMAROLE E PAURA. SENATRICE M5S INCONTRA PRESIDENTE INGV PER FARE CHIAREZZA

376 Visite

Gentili organi di informazione,

nei primi giorni del mese di giugno, in via Pisciarelli ad Agnano, sono stati condotti dei lavori “anomali” di perforazione, provocando la fuoriuscita di gas dal sottosuolo, fino al formarsi di una coltre biancastra che ha raggiunto picchi di 20 metri di altezza, una fumarola alla quale se ne è aggiunta anche una seconda.

La senatrice del MoVimento 5 Stelle Silvana Giannuzzi, raccogliendo i timori della popolazione locale, già esposta a fenomeni sismici tipici dei Campi Flegrei, si è adoperata subito per ricostruire l’accaduto. Così, dopo l’interrogazione di Maria Muscarà in Consiglio regionale e l’ordine del giorno nel civico consesso di Pozzuoli, a firma del consigliere comunale, Antonio Caso, la senatrice ha presentato una interrogazione sull’intera vicenda, interrogando il Dipartimento della Protezione Civile attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alleghiamo il link dell’avvenuta pubblicazione dell’Atto, con data 9 luglio 2020:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1157527

Nello stesso giorno Giannuzzi si recava presso l’INGV a Roma per avere un incontro con il Presidente Doglioni dal quale ha ricevuto tutte le risposte utili per rassicurare la popolazione, in particolare, i gas fuoriusciti non hanno causato inquinamento nell’aria, non vi è stato un danno ambientale e che i pozzi “incautamente” aperti possono essere richiusi con le dovute precauzioni tecniche, senza che vi possano essere ripercussioni in termini di movimento nel sottosuolo o l’accumulo di gas, che potrebbero generare esplosioni, come temuto da alcuni cittadini.













