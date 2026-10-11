Fdi, Sangiuliano: «Cambio di passo in Campania, obiettivo diventare primo partito»

«Fratelli d’Italia è il partito della nazione e degli italiani, primo assoluto e vuole esserlo anche in Campania, regione per la quale dall’America’s Cup, ai fondi per lo stadio Maradona, all’Albergo dei Poveri, il governo Meloni sta assumendo provvedimenti decisivi. Le uniche cose che si realizzano in Campania sono quelle decretate dal governo Meloni, il resto è l’immobilismo assoluto». Oggi, sotto la presidenza del neo coordinatore regionale Gennaro Sangiuliano, la vice coordinatrice Imma Vietri, i membri del governo, il vice ministro Edmondo Cirielli e il sottosegretario Antonio Iannone, si è svolto a Napoli il primo coordinamento regionale della Campania al quale hanno partecipato tutti i parlamentari di Fdi della Campania, i consiglieri regionali e provinciali, i componenti delle direzione nazionale, i segretari provinciali e cittadini, i dirigenti di Gioventù Nazionale.

La partecipazione è stata assoluta. Sangiuliano ha introdotto i lavori con una lunga relazione che ha toccato temi nazionali, come l’economia e la difesa dell’identità contro la minaccia dell’immigrazione illegale, e temi regionali raccontando l’opposizione che si sta facendo alla Regione , governata da un ventennio dalla sinistra con risultati disastrosi soprattutto nella sanità e nei trasporti.

«È necessario un forte cambio di passo di Fratelli d’Italia in Campania per raccontare efficacemente quello che è stato l’impegno e i notevoli risultati del governo Meloni. Di contro è finito il tempo del buonismo e delle indulgenze, già stiamo denunciando e lo faremo sempre di più lo sfascio amministrativo e il degrado della Regione Campania e di alcune grandi città, a cominciare da Napoli» ha incalzato Sangiuliano.