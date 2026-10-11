Marano, città ostaggio del degrado: rifiuti, strade devastate e istituzioni poco incisive

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Caro direttore, ha ragione lei: c’è bisogno di una svolta radicale. Siamo dinanzi a una città abbandonata a se stessa, tra rifiuti lasciati in strada anche nel fine settimana, tombini saltati, buche e strade devastate. Un’altra domenica di ordinario degrado, con problemi che si trascinano da anni senza risposte concrete.

Al maltempo si aggiunge l’inciviltà di chi continua a ignorare le regole, mentre le criticità della quotidianità restano irrisolte. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una situazione che pesa sulla vivibilità e sulla sicurezza dei cittadini.

Marano merita rispetto, manutenzione e servizi efficienti. I residenti non chiedono miracoli, ma interventi concreti, controlli e responsabilità. Perché una città non può continuare a fare i conti con gli stessi problemi, domenica dopo domenica, nell’indifferenza generale.

Alfredo (Marano)













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