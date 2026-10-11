PAPA LEONE CHOC: HO UN NODULO AL POLMONE, DOVRO’ OPERARMI

Visite: 77

21 Visite

Papa Leone XIV ha un «nodulo, circoscritto al polmone», e sarà operato «nei prossimi giorni» . L’annuncio della malattia è stato dato dallo stesso pontefice ai fedeli radunati, come ogni domenica, per l’ Angelus in piazza San Pietro.

«I medici», ha detto Prevost, «mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato». «I medici», ha aggiunto, «ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera».