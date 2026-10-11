PAPA LEONE CHOC: HO UN NODULO AL POLMONE, DOVRO’ OPERARMI

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Papa Leone XIV ha un «nodulo, circoscritto al polmone», e sarà operato «nei prossimi giorni». L’annuncio della malattia è stato dato dallo stesso pontefice ai fedeli radunati, come ogni domenica, per l’Angelus in piazza San Pietro. 

«I medici», ha detto Prevost, «mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato». «I medici», ha aggiunto, «ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera».

Prevost, che ha 71 anni, sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha precisato che «il tempo per il ricovero post operatorio è di circa una settimana». 

Dunque di nuovo un Papa nel «Vaticano Terzo», come Wojtyla aveva definito ironico il Gemelli, anche se questa volta l’annuncio del ricovero di Leone XIV è accompagnato da un clima più sereno rispetto all’ansia che aveva scandito quelli di Francesco.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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