PAPA LEONE CHOC: HO UN NODULO AL POLMONE, DOVRO’ OPERARMI

Papa Leone XIV ha un «nodulo, circoscritto al polmone», e sarà operato «nei prossimi giorni». L’annuncio della malattia è stato dato dallo stesso pontefice ai fedeli radunati, come ogni domenica, per l’Angelus in piazza San Pietro.
«I medici», ha detto Prevost, «mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato». «I medici», ha aggiunto, «ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera».
Dunque di nuovo un Papa nel «Vaticano Terzo», come Wojtyla aveva definito ironico il Gemelli, anche se questa volta l’annuncio del ricovero di Leone XIV è accompagnato da un clima più sereno rispetto all’ansia che aveva scandito quelli di Francesco.