MARANO TORRE CARACCIOLO, STRADA IN CATTIVE CONDIZIONI: CHIESTI SOPRALLUOGO URGENTE E RIPRISTINO A REGOLA D’ARTE

Spett.le Comune di Marano di Napoli
Alla cortese attenzione del Settore VII – Manutenzioni
e, per conoscenza:
Comando di Polizia Municipale del Comune di Marano di Napoli
Oggetto: Via Torre Caracciolo – Segnalazione delle gravi criticità del manto stradale dopo i lavori, richiesta di sopralluogo urgente e ripristino in sicurezza.
I sottoscritti Avv. Gaetano Passante, del Foro di Napoli, Giuseppe Vaccaro Caruso e Vincenzo Leonardo, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona,
PREMESSO CHE
in via Torre Caracciolo, a seguito di lavori di scavo e del successivo ripristino della strada, sono emerse gravi criticità diffuse lungo quasi tutto il tratto interessato dagli interventi.
In particolare, si riscontrano:
- cedimenti e avvallamenti del manto stradale, che potrebbero essere legati a un riempimento o a un compattamento non adeguato del sottofondo;
- lesioni e aperture nella pavimentazione, in alcuni punti delle quali sembrano essere presenti vuoti sottostanti;
- materiale stabilizzante depositato direttamente sull’asfalto già ceduto, con la conseguente formazione di una superficie irregolare e scivolosa, potenzialmente pericolosa per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.
Non si tratta di semplici difetti estetici, ma di problemi che richiedono verifiche tecniche approfondite, sia per accertare la corretta esecuzione dei lavori sia per garantire la sicurezza di chi percorre quotidianamente la strada.
CONSIDERATO CHE
le condizioni riscontrate meritano una verifica rispetto al Regolamento comunale per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico, in particolare:
- articolo 16, relativo alle modalità di esecuzione degli scavi e dei rinterri, con riferimento all’impiego di materiali idonei e alla loro corretta compattazione;
- articolo 17, relativo al riempimento degli scavi, alla compattazione e alla ricostruzione degli strati della pavimentazione;
- articolo 8, che disciplina il ripristino delle aree manomesse a regola d’arte;
- articoli 25 e 26, riguardanti le sanzioni previste in caso di inadempienze e l’eventuale esecuzione d’ufficio dei lavori, con recupero delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE
- Un sopralluogo tecnico urgente lungo l’intero tratto di via Torre Caracciolo interessato dai lavori, per verificare le cause dei cedimenti e la corretta esecuzione del ripristino.
- La verifica immediata delle condizioni di sicurezza della strada, con l’adozione, ove necessaria, di misure urgenti per prevenire rischi per automobilisti e pedoni.
- L’accertamento delle eventuali irregolarità rispetto agli articoli 16 e 17 del regolamento comunale e alle altre disposizioni applicabili, con particolare attenzione al riempimento degli scavi, al compattamento del sottofondo e alla ricostruzione della pavimentazione.
- L’individuazione del soggetto autorizzato a eseguire i lavori e dell’impresa incaricata, verificando le prescrizioni impartite dal Comune e gli eventuali controlli effettuati durante e dopo gli interventi.
- Il ripristino completo della strada a regola d’arte, qualora vengano confermate le criticità segnalate. L’intervento dovrà essere adeguato alle condizioni effettive della pavimentazione e, ove necessario, prevedere la rimozione delle parti compromesse, il corretto riempimento e compattamento del sottofondo e la ricostruzione degli strati stradali. Non sarebbe sufficiente una semplice copertura superficiale delle lesioni, senza risolvere le cause dei cedimenti.
- La valutazione delle sanzioni previste dal regolamento e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’esecuzione d’ufficio dei lavori e del recupero delle relative spese.
- Un riscontro formale sugli accertamenti svolti e sui provvedimenti adottati.
La presente richiesta nasce dalla necessità di affrontare con urgenza una situazione che desta preoccupazione per le condizioni della strada e per i possibili rischi per la pubblica incolumità.
Si confida, pertanto, in un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti, affinché vengano effettuate le verifiche necessarie e si provveda a eliminare le criticità riscontrate.
In assenza di riscontro o di interventi adeguati, i sottoscritti si riservano di rivolgersi alle ulteriori Autorità competenti, nelle forme previste dalla legge.
Allegati:
- Regolamento comunale per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 57 del 28 luglio 2026.
- Documentazione fotografica delle criticità riscontrate in via Torre Caracciolo.
Marano di Napoli, 10 ottobre 2026
Avv. Gaetano Passante
Giuseppe Vaccaro Caruso
Vincenzo Leonardo© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews