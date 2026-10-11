Napoli, rapina choc a Fuorigrotta: titolare del minimarket colpito alla testa con una pistola, in tre fuggono con la cassa

122 Visite
Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della PMZ Bagnoli sono intervenuti in via Leopardi 98, per una rapina consumata in un minimarket.
Secondo quanto ricostruito finora, il titolare sarebbe stato colpito alla testa col calciolo di una pistola, durante una rapina compiuta da 3 persone travisate.
Sottratta la cassa.
La vittima, 24enne di origini pakistane, è stata portata presso l’ospedale San Paolo. Resta ricoverata in osservazione.
Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews