Ecco cosa cambia per i partiti con la nuova legge elettorale. Oggi il voto finale

Il candidato premier

Ogni lista o coalizione dovrà indicare il nome del candidato che intende proporre per la presidenza del Consiglio all’interno del programma elettorale da depositare al Viminale. Gli elettori, dunque, non sceglierebbero soltanto una lista, ma anche la leadership associata a quella lista o coalizione. I partiti saranno quindi costretti a definire prima del voto chi dovrebbe guidare il governo, evitando di rinviare completamente la decisione al dopo-elezioni. La norma è tra le più contestate sul piano costituzionale perché, dicono i critici, cambia surrettiziamente la forma di governo, trasformando l’Italia in un premierato di fatto (un sistema in cui con il voto si sceglie non solo il Parlamento ma anche il premier), e ledendo i poteri del Presidente della Repubblica. Per arginare questa critica la legge ha espressamente indicato che il nome che le coalizioni presenteranno è puramente indicativo e che il potere di incarico resta dunque nelle mani del Quirinale. I dubbi costituzionali comunque li fugherà la Consulta, ma intanto la norma ha un enorme effetto sulle coalizioni.