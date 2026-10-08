Marano. Lettere al direttore. «Via San Marco, una strage di pini: “Scelta scellerata e senza confronto”

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Egregio Direttore,

sono residente in via San Marco e desidero esprimere il mio profondo sdegno, che ritengo di poter condividere anche a nome di molti altri residenti, per la scellerata decisione di procedere all’abbattimento di una parte significativa dei pini presenti su entrambi i lati della strada.

Una scelta che appare ancora più incomprensibile se si considera lo stato di abbandono in cui versa gran parte della periferia, caratterizzata da sporcizia, incuria e degrado. Invece di predisporre seri e organici piani di riqualificazione e valorizzazione del territorio, l’Ufficio Tecnico sembra distinguersi, ancora una volta, per interventi che finiscono per impoverire ulteriormente il contesto urbano e ambientale.

A ciò si aggiunge un atteggiamento che definirei grave e inaccettabile: l’intervento viene portato avanti senza un’adeguata informazione ai cittadini, senza spiegare con chiarezza le motivazioni che hanno reso necessario l’abbattimento e, soprattutto, senza prevedere – per quanto è dato sapere – concrete misure di compensazione ambientale.

Non si può continuare ad amministrare il territorio attraverso decisioni calate dall’alto, nel silenzio e senza un reale confronto con i cittadini. Se si rende necessario abbattere degli alberi, è doveroso spiegare pubblicamente le ragioni, rendere noti gli eventuali accertamenti tecnici effettuati e prevedere contestualmente un serio piano di sostituzione e compensazione del patrimonio arboreo.

Il risultato di questa scelta rischia di essere l’ennesimo impoverimento di una strada già trascurata e lasciata al proprio destino, con un ulteriore danno non solo al decoro urbano, ma anche alla qualità della vita dei suoi residenti.

Quello che si sta facendo rappresenta, prima ancora che una scelta urbanistica, una grave mancanza di rispetto nei confronti della natura e della comunità che vive quotidianamente questo territorio.

Chiedo pertanto che vengano fornite ai residenti informazioni chiare e trasparenti sulle motivazioni dell’intervento, sugli eventuali pareri tecnici che ne hanno determinato l’esecuzione e, soprattutto, sulle iniziative che l’Amministrazione intende adottare per compensare la perdita degli alberi e riqualificare realmente via San Marco.

Confidando in un Suo interessamento













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