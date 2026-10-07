“Da soli non ce la facciamo”, la protesta a Napoli dei familiari dei disabili

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“Da soli non ce la facciamo”. E’ la richiesta d’aiuto delle famiglie di persone con disabilità che hanno organizzato questa mattina un sit-in di protesta davanti alla Regione Campania a Napoli, chiedendo misure a loro sostegno e semplificazioni burocratiche per accesso a fondi e servizi.

Lo slogan scelto per la manifestazione ricorda il testo del biglietto di addio lasciato ad inizio settembre dalla famiglia del quartiere Pietrasalata a Roma, padre madre e figlia gravemente ammalata, trovata morta ad inizio settembre e ricordata dai manifestanti con un minuto di silenzio. Molte le richieste rivolte all’assessore regionale alle Politiche Sociali Andrea Morniroli durante un incontro in piazza, a partire dal sostegno alle famiglie e alla semplificazione burocratica delle pratiche di accesso ai servizi.













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