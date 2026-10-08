Parto miracoloso a Salerno: il papà della bimba ha 70 anni, la mamma 59

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Una bebè da record per l’età dei genitori, “è nata in una struttura ospedaliera di Salerno Francesca Pia, che ha una mamma di 59 anni e da un papà di 70“. Così all’Adnkronos Salute Mario Polichetti, specialista in Ginecologia. “E’ una paziente che ho seguito io con il mio team, oggi la piccola sta bene e anche la mamma. Ho lasciato passare una paio di mesi prima di comunicare il parto per avere certezza che9 tutto fosse andato nel verso giusto. Per la mamma non c’erano state altre gravidanze prima di questa”, precisa il medico. Oggi Francesca Pia ha raggiunto i 4,5 chili.

Per Polichetti, “siamo di fronte a un caso davvero eccezionale” anche se ha avuto in passato altri genitori ‘anziani’ “perché ottenere un concepimento a un’età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente”.

Polichetti parla anche di un risultato che, a suo giudizio, va oltre la dimensione strettamente locale. “Credo che sia una storia che possa essere considerata di grande interesse anche a livello internazionale. Sono rarissimi i casi di concepimento a queste età e poter raccontare oggi la nascita di una bambina che sta bene è motivo di orgoglio”.

Secondo il Guinness World Records, il record ufficiale per la donna più anziana ad aver partorito appartiene a Maria del Carmen Bousada Lara, spagnola (nella foto in alto). Il 29 dicembre 2006, a Barcellona, diede alla luce due gemelli maschi, grazie alla econdazione assistita con IVF. Il Guinness indica come record separato la madre più anziana ad aver concepito naturalmente. In questo caso il primato è di Dawn Brooke, britannica, che nel 1997 partorì a 59 anni, dopo un concepimento naturale. Nel 2019 Erramatti Mangamma, in India, partorì due gemelle a 74 anni dopo fecondazione in vitro. Il caso è stato ampiamente riportato come record mondiale, ma non coincide con il record ufficiale attualmente riportato dalla pagina Guinness che ho verificato, che continua a indicare Bousada a 66 anni e 358 giorni.