Neonato deceduto all’ospedale San Leonardo di Castellammare nel 2024: misura cautelare per tre medici e un’ostetrica

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Svolta nelle indagini sulla morte di un neonato avvenuta nel 2024 all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha chiesto e ottenuto provvedimenti di misura cautelare nei confronti di tre medici e un’ostetrica, che all’epoca dei fatti prestavano servizio nella struttura ospedaliera.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate per fare luce sulle circostanze che portarono al decesso del neonato e sull’eventuale sussistenza di responsabilità da parte del personale sanitario coinvolto.

Gli accertamenti della Procura hanno riguardato in particolare le attività assistenziali e le decisioni assunte nelle ore precedenti al decesso, ricostruendo quanto accaduto all’interno dell’ospedale e verificando la correttezza delle procedure adottate.













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