Blitz al campo rom di Giugliano: vasta operazione delle forze dell’ordine, atteso il bilancio

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Vasta operazione delle forze dell’ordine in corso in queste ore nel campo rom di Giugliano. L’intervento vede impegnati i Carabinieri e altre forze di polizia, con controlli e verifiche all’interno dell’insediamento.

L’attività, ancora in corso, ha portato a sequestri e provvedimenti nei confronti di alcune persone. Sono in corso gli accertamenti per definire il quadro complessivo dell’operazione.

A breve è atteso il bilancio ufficiale, con il dettaglio delle persone coinvolte, dei sequestri effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati.













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