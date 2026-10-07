Nino Simeone: “Maradona, dal CIPESS 150 milioni. Una grande vittoria della collaborazione istituzionale”

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Il capogruppo del Gruppo Fico Presidente: “Con i 50 milioni del Comune arriviamo a 200 milioni complessivi per la riqualificazione dello stadio. Ora andiamo avanti con gli altri impianti di tutta la Campania”

“Accolgo con grande soddisfazione la conferma da parte del CIPESS dei 150 milioni di euro destinati alla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. È una grande notizia per Napoli e per tutta la Campania e rappresenta il risultato concreto di un importante lavoro istituzionale portato avanti dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli”, dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.”

“Voglio sottolineare il valore del lavoro di squadra che ha consentito di arrivare a questo risultato. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il professor Edoardo Cosenza e gli uffici tecnici e amministrativi hanno lavorato con determinazione per costruire un percorso che oggi trova una risposta concreta. Ai 150 milioni finanziati attraverso il CIPESS si aggiungono i 50 milioni stanziati dal Comune di Napoli, arrivando così a una copertura complessiva di 200 milioni per il Maradona”.

“È la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano, mettendo da parte divisioni e appartenenze, si possono raggiungere risultati importanti per i cittadini e per i territori. Anche il Consiglio Regionale ha contribuito a creare un clima costruttivo e, per quanto mi riguarda, ho partecipato a questo percorso con discrezione e senso delle istituzioni, convinto che il gioco di squadra sia fondamentale”.

“Adesso dobbiamo guardare all’intera Campania. Il finanziamento complessivo di 289 milioni di euro destinato dal CIPESS agli impianti sportivi, con 139 milioni per gli interventi su Arechi e Volpe a Salerno, conferma una strategia regionale che deve proseguire anche verso Avellino, Benevento e Caserta. Il Maradona è un risultato importante, ma la vera sfida è costruire una Campania capace di investire in tutti i suoi territori e nelle proprie infrastrutture sportive”.

Adesso attendo solo l’ufficialità di NAPOLI EURO2032 e si parte… conclude Simeone.













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