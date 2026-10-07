Meloni: ‘Valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap’

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“Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure. Dipende anche dalla tenuta del cap. Vediamo cosa accade nelle prossime ore. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, poi la valutazione andrà fatta a valle”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Med9 a Spalato, rispondendo a una domanda sul caro carburanti.

Sulla richiesta all’Ue di maggiore flessibilità per l’inflazione “mi pare che ci sia interesse perché è una questione di buon senso ovviamente. Poi è ancora un dibattito lungo, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio ma sicuramente c’è interesse ad ascoltare”, ha sottolineato spiegando di aver “avuto modo di parlarne con la presidente von der Leyen durante le nostre discussioni”, e che il tema “non l’ha posto solamente l’Italia, l’ha fatto ad esempio anche la Grecia”.













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