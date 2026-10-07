Marano, a San Marco nuovi pini verso il taglio: i residenti chiedono di fermare la “mattanza”

Condividi

Visite: 145

69 Visite

Ancora alberi destinati a essere abbattuti nella zona di San Marco Marano. Nei prossimi giorni, secondo quanto si apprende, è previsto un nuovo intervento che riguarda alcuni pini mediterranei di alto fusto. Una decisione che, stando alle informazioni circolate, sarebbe stata assunta dall’ufficio tecnico comunale per ragioni legate alla sicurezza e alla presenza di potenziali rischi.

Ma tra i residenti cresce la protesta. In tanti chiedono che l’intervento venga almeno sospeso e che, prima di procedere con gli abbattimenti, venga valutata la possibilità di salvare gli alberi che non presenterebbero condizioni tali da renderne inevitabile il taglio.

La questione riaccende così il dibattito sul patrimonio arboreo della zona, dove da anni si susseguono interventi su alberi di alto fusto. Per molti cittadini non si tratta più di episodi isolati, ma di una progressiva perdita di quello che considerano un patrimonio ambientale importante per il territorio.

I residenti chiedono in particolare maggiore chiarezza sulle valutazioni effettuate e sui criteri adottati per stabilire quali alberi debbano essere abbattuti. La richiesta è quella di distinguere, caso per caso, gli esemplari realmente pericolosi da quelli che potrebbero invece essere messi in sicurezza attraverso interventi di potatura, consolidamento o altre soluzioni tecniche.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti