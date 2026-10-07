Carburante, dopo il boom a Villaricca ora tocca a Marano: domani ALS abbassa i prezzi in via del Mare

Il fronte del contenimento dei prezzi del carburante si allarga. Dopo le grandi multinazionali anche le piccole compagnie scelgono di adeguarsi, con l’obiettivo chiaro di alleggerire il costo dei rifornimenti per automobilisti, famiglie e imprese.

In un momento in cui il prezzo del carburante continua a rappresentare una voce importante nelle spese quotidiane, soprattutto per chi utilizza l’auto per lavoro o per gli spostamenti di tutti i giorni, la scelta delle “piccole” assume un peso importante.

L’obiettivo principale sembrerebbe quello di competere con le “grandi”, ma allo stesso tempo mantenere il rapporto diretto con la clientela e il legame con il territorio.

Tra le realtà che hanno deciso di muoversi in questa direzione c’è ALS, marchio locale di vendita carburanti presente da oltre 15 anni e diventato nel tempo un punto di riferimento per migliaia di automobilisti.

L’azienda, che oggi conta tre distributori e oltre 25 dipendenti, ha scelto una nuova politica di contenimento dei prezzi, avvicinandosi alle dinamiche commerciali delle “grandi” compagnie.

Una manovra finanziaria di oltre 200.000 euro è stata decisa ieri nel consiglio di amministrazione della ALS, tenutosi a Quarto nella sede legale della società.

La manovra dovrebbe consentire alla società di ottenere un importante beneficio sul piano fiscale e finanziario e, soprattutto, di destinare una parte delle risorse disponibili alla riduzione del costo del carburante per i propri clienti. In altre parole, l’azienda avrebbe scelto di utilizzare il margine generato dalla manovra per sostenere una politica commerciale più aggressiva, trasferendo concretamente il beneficio agli automobilisti attraverso prezzi più bassi e maggiormente competitivi.

Una scelta che dovrebbe permettere ad ALS di mantenere un prezzo più stabile, ma soprattutto più competitivo, con l’obiettivo dichiarato di rimanere al di sotto dei prezzi praticati dalle “grandi” compagnie almeno fino al 31 ottobre 2026.

I nuovi prezzi al litro indicati da ALS sono di 1,979 euro al litro per la benzina verde S.SP e 1,779 euro al litro per il diesel.

Una scelta concreta che punta a offrire condizioni più competitive in una fase economica nella quale anche pochi centesimi al litro possono incidere significativamente sul bilancio di una famiglia o di un’attività.

La nuova promozione partirà già oggi, a partire dalle ore 15:00, e sarà sperimentata in primis sull’impianto di Villaricca.

Ma la riduzione dei prezzi non si fermerà a Villaricca.

Dopo la partenza di oggi, infatti, domani mattina, giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 6:00, i nuovi prezzi saranno applicati anche all’impianto ALS di Marano, in via del Mare 100.

Sarà dunque Marano la seconda tappa di questa nuova politica commerciale, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’iniziativa anche agli altri impianti a marchio ALS.

ALS è presente infatti con i propri distributori:

a Villaricca, in Corso Europa 406;

a Quarto, in via J.F. Kennedy 17;

a Marano, in via del Mare 100.

Una realtà vera e propria della nostra zona di Marano, che con questa scelta punta a mettere a disposizione dei consumatori del territorio una concreta possibilità di risparmio.

Per realtà come ALS, tuttavia, la sfida non riguarda soltanto il prezzo.

La nuova politica si accompagna alla volontà di mantenere ciò che ha caratterizzato l’azienda in questi anni: il rapporto diretto con il cliente.

Per rendere possibile questa politica di prezzi, ALS utilizzerà infatti il sistema Pre-Pay, una modalità che i clienti conoscono già e che viene attualmente utilizzata nelle ore notturne.

Il sistema Pre-Pay si differenzia dal sistema Self utilizzato dalle “grandi” in quanto il cliente mantiene sempre un rapporto diretto con un operatore, che programma il rifornimento. Il suo compito si riduce quindi al semplice rifornimento della propria auto, evitando lunghe code alla cassa, problemi con il pagamento in contanti e la necessità di attendere il resto.

Il funzionamento è semplice.

Il cliente comunica all’operatore l’importo di carburante che desidera acquistare e paga anticipatamente.

L’operatore imposta il sistema sulla somma richiesta, permettendo al cliente di effettuare il rifornimento in modo rapido e controllato.

In un mercato dominato dai grandi marchi, dunque, anche le piccole compagnie, in questo caso locali, provano a giocare la propria partita.

E nell’area nord di Napoli la scelta di abbassare i prezzi, mettendo un vantaggio concreto a disposizione dei consumatori di Marano e dei comuni vicini, potrebbe diventare sempre più diffusa, offrendo agli automobilisti una possibilità concreta di risparmiare sul pieno.

Dopo Villaricca, dunque, tocca a Marano. Da domani alle 6:00 anche l’impianto di via del Mare entrerà nella nuova politica di prezzi ALS.

Una concorrenza che, questa volta, potrebbe tradursi direttamente in un beneficio per chi ogni giorno è costretto a fare i conti con il costo della mobilità.