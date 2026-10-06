Pozzuoli: tentano furto e scappano, carabiniere spara. Una persona arrestata e tre denunciati. Ci sono anche due minorenni

Condividi

Visite: 140

109 Visite

A Pozzuoli i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia insieme ai militari della stazione hanno arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e ricettazione Luca Ciotola, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Le indagini hanno permesso di denunciare altre 3 persone**.

E’ notte quando la centrale operativa ha allertato la gazzella dell’arma per un furto a a via Tito Livio 11. Ignoti avevano tentato di compiere un furto nella tabaccheria per poi fuggire a bordo di un furgoncino. La pattuglia si trova difronte il mezzo che tenta lo speronamento. Inizia l’inseguimento per le vie della città passando anche nella zona pedonale e sui gradini del centro. A un tratto dal furgone spunta una mano che impugna probabilmente una pistola. I Carabinieri sparano un colpo d’arma da fuoco verso il mezzo. Il proiettile trafigge il portellone posteriore. Chi fugge scende dal mezzo, i 4 scappano.

I carabinieri avviano le indagini e analizzano le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Si raggiunge l’abitazione del Ciotola. Vengono rinvenuti gli abiti verosimilmente utilizzati durante il tentato furto. Erano stati messi in lavatrice. I carabinieri trovano anche un mazzo di chiavi: sono di un box lì vicino. Nel garage vengono trovati 50 colpi calibro 7.62, 39 colpi e un caricatore per l’Ak 47, 50 proiettili calibro 9×21 e 20 colpi calibro 12. I carabinieri trovano anche centinaia attrezzi da scasso e diversa refurtiva per molti furti avvenuti nella zona flegrea nell’ultimo anno. Trovati anche 1 passamontagna e diverso equipaggiamento per camuffarsi.

Le successive indagini hanno permesso di identificare e rintracciare anche gli altri 3 indagati.

Le indagini da parte dei carabinieri proseguono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti