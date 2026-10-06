Marano, la Questura emette un divieto di allontanamento per il parcheggiatore abusivo che da mesi si aggira nella zona della villetta e asilo nido di piazzale Dalla Chiesa. Era stato sorpreso a rubare giorni fa

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È scattato il Daspo urbano (Dacur) nei confronti del parcheggiatore abusivo che da mesi stazionava nei pressi della villetta comunale e dell’asilo nido comunale di piazzale Dalla Chiesa.

Il provvedimento, adottato dalla Questura di Napoli, dispone l’allontanamento dell’uomo dalle zone che erano state oggetto di segnalazioni e denunce per la sua presenza e per l’attività di parcheggiatore abusivo.

La presenza dell’uomo nella zona era stata segnalata ripetutamente nel corso dei mesi, anche per la vicinanza con la villetta comunale e con l’asilo nido, aree particolarmente frequentate da famiglie e bambini. Il provvedimento punta dunque a impedire che possa continuare a stazionare nelle aree finite al centro delle segnalazioni.

A rendere ancora più delicata la vicenda è anche un episodio avvenuto nei giorni scorsi. L’uomo fu infatti immortalato in un video mentre sottraeva una cassetta destinata alle mance all’esterno di una pizzeria. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, alimentando l’attenzione sulla sua presenza sul territorio.

Il Dacur rappresenta, in questo caso, una misura di allontanamento dalle aree interessate dalle precedenti segnalazioni e denunce. L’obiettivo è evitare la reiterazione delle condotte contestate e restituire maggiore tranquillità a una zona particolarmente sensibile della città.

La misura della Questura arriva dopo mesi di segnalazioni e accende nuovamente i riflettori sulla necessità di garantire sicurezza e decoro nell’area della villetta comunale e di piazzale Dalla Chiesa, soprattutto considerata la presenza della struttura comunale destinata ai più piccoli.













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