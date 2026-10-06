Si schianta con lo scooter, morto 20enne a Sorrento

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Un 20enne è morto questa notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. I carabinieri sono intervenuti a via Nastro d’Argento all’altezza del civico 10 per un sinistro stradale. Poco prima delle 2 e per cause in corso di accertamento il 20enne Dario Crotti di Sant’Agnello ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava uscendo fuori strada. Il ragazzo è deceduto. Il mezzo è stato sequestrato. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l’autopsia.

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