Torre del Greco: picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni. Carabinieri arrestano 27enne

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Questa notte a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti a via Circumvallazione per la segnalazione di una giovane donna aggredita.

I militari raggiungono la strada segnalata all’altezza del civico 139. Lì trovano una donna con il volto sanguinante e tumefatto che stringe la manina di suo figlio che di anni ne ha 3. La donna ha 23 anni, è incinta, piange e chiede aiuto.

Dagli accertamenti emerge che poco prima la vittima era stata più volte presa a schiaffi e pugni dal compagno 27enne mentre erano in casa. L’uomo l’aveva addirittura minacciato di strangolarla ma lei fortunatamente è riuscita a fuggire. I Carabinieri si sono messi alla ricerca del 27enne e dopo pochi minuti lo hanno rintracciato e bloccato a due passi dall’abitazione familiare.

La vittima – al quarto mese di gravidanza- è stata trasferita nell’ospedale Maresca. Per lei 15 giorni di prognosi per “plurime contusioni e traumi da percosse”. La donna, poi dimessa, è stata accompagnata con il bambino in una struttura protetta.

Il 27enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere.













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