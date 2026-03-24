Prendersi cura di chi si prende cura”: la nuova proposta di legge regionale sul caregiver familiare in Campania

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Commento a cura dell’Avv. Lelio Mancino

La Regione Campania compie un passo importante verso il riconoscimento e la tutela di una figura spesso invisibile ma fondamentale: il caregiver familiare. Con la proposta di legge n. 16 del 23 marzo 2026, dal titolo “Prendersi cura di chi si prende cura”, si introduce un sistema organico di diritti, sostegni e servizi dedicati a chi assiste quotidianamente un familiare non autosufficiente.

Chi è il caregiver familiare

La proposta amplia e chiarisce la definizione di caregiver: si tratta di una persona che, in modo volontario, gratuito e continuativo, si prende cura di un familiare affetto da disabilità o patologie croniche, anche senza convivenza.

Si tratta di un ruolo essenziale nel sistema di welfare, ma fino ad oggi spesso privo di un adeguato riconoscimento giuridico e sociale.

Il riconoscimento ufficiale e la “Card del caregiver”

Uno degli aspetti più rilevanti della proposta è la possibilità di ottenere uno status formale di caregiver, attraverso una procedura presso i servizi territoriali, con risposta entro 30 giorni.

Al riconoscimento è collegata una novità significativa:

il rilascio di una Card del caregiver, utile per accedere più facilmente ai servizi e ridurre i tempi di attesa.

Una rete di sostegno integrata

La proposta di legge prevede la creazione di una vera e propria rete di supporto, che coinvolge:

servizi sociali e sanitari

medici di base e specialisti

psicologi

associazioni e Terzo settore

L’obiettivo è evitare l’isolamento del caregiver e garantire un’assistenza coordinata e continua.

Sostegni concreti: economici, psicologici e organizzativi

Il cuore della riforma è rappresentato dagli interventi a favore dei caregiver, tra cui:

Assegni di cura e contributi economici

Supporto psicologico gratuito

Formazione e aggiornamento

Servizi di sollievo, con sostituzioni temporanee

Accesso facilitato alle strutture sanitarie

Consegna domiciliare di farmaci e dispositivi

Si tratta di misure pensate per migliorare la qualità della vita del caregiver e prevenire situazioni di stress e burnout.

Il “budget personale”: una novità innovativa

Particolarmente innovativa è l’introduzione del budget personale del caregiver:

un contributo a fondo perduto destinato non solo all’assistenza, ma anche al benessere della persona che cura.

Potrà essere utilizzato per:

tempo libero

formazione

cura personale

Il budget sarà accreditato su una card dedicata e utilizzabile con strumenti tracciabili, senza obbligo di rendicontazione diretta.

Attenzione ai giovani caregiver

La proposta dedica uno spazio importante ai giovani tra i 16 e i 28 anni che assistono un familiare.

Sono previste:

agevolazioni scolastiche

riconoscimento di crediti formativi

percorsi universitari facilitati

misure contro la dispersione scolastica

Un passo fondamentale per riconoscere un fenomeno spesso sommerso.

Lavoro e caregiver: verso una maggiore conciliazione

La Regione promuove accordi con le imprese per favorire:

flessibilità oraria

smart working

welfare aziendale

Inoltre, l’esperienza di caregiver potrà essere valorizzata nei concorsi pubblici e nei percorsi di reinserimento lavorativo.

Il “dopo”: sostegno anche dopo la perdita

Uno degli aspetti più innovativi è l’attenzione al periodo successivo alla cura.

Dopo la perdita della persona assistita, il caregiver potrà beneficiare di:

supporto psicologico

orientamento al lavoro

contributi economici temporanei

Un riconoscimento importante del forte impatto emotivo e sociale di questa fase.

Risorse e monitoraggio

La legge prevede:

l’istituzione di un fondo regionale dedicato

relazioni annuali per valutare l’efficacia delle misure

Segno di una volontà di rendere la norma non solo simbolica, ma realmente operativa.

Questa proposta di legge rappresenta un cambio di paradigma:

il caregiver non è più solo un “familiare che aiuta”, ma un soggetto titolare di diritti, con bisogni propri e meritevole di tutela.

Se approvata, la Campania si collocherebbe tra le regioni più avanzate nel riconoscimento del valore sociale ed economico della cura informale.

Una riforma che, finalmente, mette al centro chi ogni giorno si prende cura degli altri.













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