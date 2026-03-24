Marano, parco urbano con SMA Campania e cantieri a San Rocco: avanti tra verde e lavori stradali

A Maran prosegue il programma di riqualificazione urbana con una serie di interventi che coinvolgono diverse aree del territorio, tra verde pubblico e infrastrutture stradali.

Nell’area dei ciliegi, dove SMA Campania è impegnata nella realizzazione di un nuovo parco urbano, i lavori entrano in una fase operativa importante. A partire da domani è previsto l’abbattimento di un ciliegio ormai marcio, un intervento necessario per motivi di sicurezza e per consentire una riqualificazione complessiva dell’area. Contestualmente prosegue la realizzazione della sentieristica e dei vialetti interni, elementi fondamentali per rendere il parco fruibile ai cittadini.

Parallelamente, è già in programma la piantumazione di nuovi alberi sia ad alto che a basso fusto, con l’obiettivo di completare entro giugno una prima sistemazione del verde. Gli interventi rientrano in una più ampia strategia di forestazione urbana, con azioni mirate anche alla mitigazione delle isole di calore, sempre più rilevanti nei contesti urbani. Il progetto è sostenuto da fondi FESR regionali, destinati proprio alla rigenerazione ambientale e alla resilienza delle città.

Intanto, nella zona di San Rocco, proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale finanziati da Enel. L’intervento interessa il tratto che va dalla rotonda all’angolo con via Migliaccio fino all’area del Galeota. I lavori, avviati oggi, si inseriscono in un piano più ampio già realizzato su arterie come via Marano-Quarto e la stessa via Migliaccio, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e viabilità.

Numerosi cantieri sono attivi anche in altre zone della città, compresa l’area dello stadio, dove sono previsti interventi di riqualificazione urbana tra cui la sistemazione della villetta Arafat.

Un quadro complessivo che conferma come a Marano, oggi gestita dai commissari, sia in corso una fase intensa di lavori, tra ambiente, decoro urbano e infrastrutture, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza spazi più vivibili e sostenibili.