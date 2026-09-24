Marano, il Ciaurro verso la rinascita: lavori in corso e affidamento ai privati all’orizzonte

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Proseguono alacremente gli interventi di riqualificazione nell’area del Ciaurro. L’obiettivo è presentare uno spazio quanto più decoroso e accogliente possibile, dopo anni nei quali il sito è stato spesso associato a situazioni di degrado e scarsa manutenzione.

In queste ore si lavora per completare gli interventi necessari anche in vista dell’appuntamento musicale, voluto dal Comune, del fine settimana. L’auspicio è che l’evento possa svolgersi regolarmente e che l’area venga rispettata, evitando episodi di vandalismo che rischierebbero di vanificare il lavoro effettuato.

Il Ciaurro rappresenta infatti uno dei luoghi più significativi del patrimonio cittadino e, proprio per questo, il tema della sua valorizzazione resta centrale nel dibattito sulla riqualificazione degli spazi pubblici di Marano.

La villa comunale verso l’affidamento ai privati

Come già anticipato nelle scorse settimane da TerranostraNews, l’amministrazione è orientata a procedere attraverso un bando per l’affidamento della gestione ai privati.

L’eventuale affidamento potrebbe rappresentare un passaggio importante per assicurare una gestione più continuativa dell’area e favorirne la fruizione da parte dei cittadini. Perché il progetto possa tradursi rapidamente in risultati concreti, sarà però necessario procedere con tempi adeguati e garantire, nel frattempo, la tutela degli spazi.

Proprio su questo fronte resta il tema della sorveglianza. L’installazione di sistemi di videosorveglianza, nelle more dell’affidamento, potrebbe contribuire a prevenire e documentare eventuali danneggiamenti, tutelando un patrimonio che appartiene all’intera comunità.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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