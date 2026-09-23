A QUALIANO IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DEL NAPOLI, DE LAURENTIIS SI E’ CONVINTO. IL NUOVO STADIO A NAPOLI EST

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Un centro sportivo a Qualiano – come era già emerso un fa a seguito di un sopralluogo con il sindaco De Leonardis – e un nuovo stadio a Napoli Est. Sono i due progetti illustrati da Aurelio De Laurentiis, intervenuto questa mattina a Roma al Circolo della Stampa Estera per ritirare un Premio Sportivo alla Carriera.

Il presidente del Napoli ha fatto il punto sulla ricerca dell’area destinata al nuovo centro sportivo della società, raccontando le difficoltà incontrate nell’individuazione dei terreni.

«Un anno fa ho detto mettiamo la prima pietra. Avevo trovato un terreno. Poi le cose si scoprono man mano», ha spiegato De Laurentiis, raccontando che la prima area individuata non era nella disponibilità diretta della proprietà, ma legata a un’opzione d’affitto.

A Qualiano 17 ettari per il centro sportivo

La ricerca è proseguita attraverso numerose aree del territorio. «Con l’agronomo della nazionale ho visitato 27 location diverse», ha raccontato il patron azzurro.

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La soluzione individuata sarebbe ora a Qualiano, dove il Napoli aveva già da tempo trovato un’area di 17 ettari e mezzo.

«Metteremo 10 campi di calcio», ha annunciato De Laurentiis, spiegando che il progetto prevede anche 7.500 metri quadrati destinati a uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le formazioni giovanili.













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