Marano, Izzo: è tempo di uscire dall’immobilismo

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Il dibattito pubblico su Marano è spesso caratterizzato da un paradosso stridente: si consuma molta energia verbale nell’elaborare discorsi astratti sul “bene comune”, ma questi si dissolvono non appena giunge il momento cruciale della scelta concreta. Di fronte alla necessità di definire il futuro della città, prevale invece una dinamica di attesa passiva, in cui i soggetti coinvolti sembrano relegarsi in una zona grigia di inerzia, evitando di assumersi la responsabilità delle decisioni che incidono direttamente sulla vita quotidiana.

È urgente rompere questo stallo e uscire allo scoperto, abbandonando l’atteggiamento di chi si limita a osservare dall’ombra. La comunità maranese non ha bisogno di ulteriori remore o di una delega cieca, ma richiede figure capaci di farsi carico della complessità del territorio. Solo un approccio diretto e determinato può invertire la rotta verso una gestione più consapevole delle risorse e delle prospettive urbane.

La soluzione risiede nella selezione di uomini e donne che possiedano una conoscenza approfondita e radicata dei fatti locali, non come mera informazione, ma come consapevolezza critica. È indispensabile una leadership che unisca competenza tecnica a un autentico senso di appartenenza, dove l’interesse personale si fonde con il bene collettivo. Solo attraverso figure così qualificate e motivate Marano potrà trasformare le parole in azioni concrete, costruendo un futuro sostenibile e condiviso

Michele Izzo













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