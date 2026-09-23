Marano, via Campo chiusa per 10 giorni per lavori alla condotta idrica regionale: cambia la viabilità

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Vietata la sosta su entrambi i lati, esclusi i veicoli al servizio delle persone con disabilità. Deviazioni per chi è diretto verso via Tirone e via Vallesana

MARANO – Via Campo sarà chiusa al transito per dieci giorni per consentire i lavori di completamento dell’acquedotto regionale.

Il provvedimento interesserà il tratto stradale immediatamente successivo al Comitato Popolare, all’altezza del Panificio, e comporterà una modifica temporanea della circolazione nella zona.

Durante il periodo dei lavori, i veicoli diretti verso via Tirone e via Vallesana saranno deviati lungo via Unione Sovietica.

Da via Unione Sovietica, gli automobilisti dovranno quindi proseguire fino a immettersi sul corso Europa, seguendo la viabilità alternativa predisposta per superare il tratto interessato dal cantiere.

Vietata la sosta su entrambi i lati

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, necessario per consentire l’esecuzione delle opere e garantire lo spazio necessario alla circolazione e ai mezzi impegnati nel cantiere.

Saranno esclusi dal divieto gli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla segnaletica e dalle disposizioni vigenti.

Polizia Locale in campo

La modifica della viabilità potrebbe determinare rallentamenti soprattutto negli orari di maggiore traffico.

Per questo la Polizia Locale rafforzerà i servizi di viabilità nella zona, con particolare attenzione ai punti interessati dalle deviazioni e agli incroci lungo il percorso alternativo.

L’obiettivo è accompagnare la modifica temporanea della circolazione e ridurre, per quanto possibile, i disagi per residenti e automobilisti.

I lavori rientrano nel programma di completamento dell’acquedotto regionale e comporteranno dunque una limitazione temporanea alla circolazione.

Per dieci giorni gli automobilisti dovranno quindi evitare il tratto interessato dalla chiusura e utilizzare il percorso alternativo attraverso via Unione Sovietica e corso Europa.

L’invito agli automobilisti è quello di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli agenti della Polizia Locale presenti sul posto.













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