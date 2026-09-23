Napoli. Rissa tra due nuclei familiari, un 45enne ferito trasportato in ospedale. Carabinieri denunciano 7 persone

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Un pomeriggio di violenza si è consumato ieri in via Andrea Doria a Napoli, dove una radice di rancori familiari vecchia di anni è esplosa in una violenta colluttazione di strada. Intorno alle 17:45 la Centrale Operativa dei Carabinieri riceve una segnalazione di lite in corso tra più persone all’altezza dei civici 40-42-44.

Una pattuglia della Stazione Napoli Fuorigrotta insieme al Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli, raggiunge il luogo pochi minuti dopo. Ci sono almeno una trentina di persone.

Nonostante il caos, l’attenzione dei militari veniva immediatamente catalizzata da un uomo di 45 anni ed è comprensibile capirne il motivo. L’uomo, ha il capo e gli indumenti completamente intrisi di sangue e le sue condizioni sembrano gravi. Attivato con urgenza il 118, il personale sanitario prestava le prime cure sul posto per poi trasferire il ferito nell’ospedale San Paolo di Napoli. In quei momenti i Carabinieri procedono all’identificazione di tutti i presenti, compresi i clienti di un negozio di sigarette elettroniche, unici testimoni della vicenda oltre alle stesse persone coinvolte nella rissa.

Dalle prime informazioni raccolte è emerso che l’episodio affonda le radici in una vicenda sentimentale risalente a molti anni fa. Un uomo di 29 anni e una donna di 21 anni, entrambi originari di Napoli, all’epoca poco più che bambini, avevano intrattenuto una relazione, poi finita. Lei aveva intrapreso un nuovo legame con un 25enne napoletano, da cui era nata una figlia. Un rancore mai sopito tra le due famiglie che si sarebbe trascinato fino a ieri. La 21enne era in moto insieme al nuovo compagno proprio in via Andrea Doria, incrociando l’ex fidanzato. Nasce così un acceso diverbio. Temendo un’aggressione, i due si allontanavano in moto.

Questo dovrebbe far terminare la vicenda ma non è questo il caso.

Quel diverbio si trasformava in una vera e propria colluttazione. Arrivano i membri di entrambe le famiglie. In una sorta di ring metropolitano da un lato un uomo di 52 anni con i suoi due figli, il 29enne protagonista della storia d’amore finita e un 21enne. Dall’altro il 45enne trasportato in ospedale insieme alla moglie coetanea, alla suocera di 58 anni e all’ex fidanzata 21enne.

Durante lo scontro l’uomo più gravemente colpito veniva raggiunto da ripetuti colpi con un bastone metallico brandito da qualcuno della fazione avversa. La moglie 45enne riportava un pugno all’altezza dell’occhio destro sferrato dal 29enne. Lo stesso 29enne e il fratello 21enne restavano a loro volta coinvolti nella colluttazione, riportando lesioni ed escoriazioni. La concitazione del momento ha impedito di fotografare tempestivamente le lesioni degli altri feriti, mentre la suocera 58enne e l’ex fidanzata 21enne si allontanavano per recarsi in ospedale.

Nella gestione dell’ordine pubblico è stato necessario anche il Nucleo Carabinieri Radiomobile – Sezione Motociclisti. Le successive verifiche hanno accertato l’assenza di sistemi di videosorveglianza pubblica in grado di riprendere la scena, mentre le uniche telecamere della zona, interne al negozio di sigarette elettroniche presso cui una delle famiglie si era rifugiata durante gli scontri, non coprivano la strada. All’interno dello stesso esercizio commerciale i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due bastoni, uno in legno e uno in metallo, ritenuti verosimilmente utilizzati nel corso della violenta lite.

Gli accertamenti proseguono, con l’acquisizione dei referti medici delle persone sottoposte a cure e la ricostruzione della dinamica dei fatti.

Al momento sono state denunciate per rissa 7 persone.













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